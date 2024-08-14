«Вперёд, «Спартак», друг, пиво». Инсаурральде — о познаниях в русском языке

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде поделился своими познаниями в русском языке. Футболист назвал русские слова, которые выучил во время пребывания в Москве и помнит до сих пор.

— Помнишь какие-то русские слова?

— Да-да, я кое-что успел выучить, чтобы иметь возможность коммуницировать с товарищами по команде. (Переходит на русский язык.) Доброе утро, привет, как дела? Право, лево, вперёд, назад. Иди, друг, работа. Давай-давай, команда. Вперёд, «Спартак»! Пиво, ха-ха.

— Пиво?

— Да-да, мне нравилось русское пиво. А ещё цифры помню: один, два, три, четыре, пять, шесть, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.