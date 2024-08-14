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Экс-игрок «Спартака» Инсаурральде: знаю, что у Промеса возникли тяжёлые проблемы

Экс-игрок «Спартака» Инсаурральде: знаю, что у Промеса возникли тяжёлые проблемы
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Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о ситуации с экс-нападающим красно-белых Квинси Промесом, у которого возникли серьёзные проблемы с законом в Нидерландах из-за обвинений в контрабанде наркотиков.

— Кто был твоим лучшим другом в команде?
— У меня со всеми ребятами сложились хорошие отношения. Понятно, что с аргентинцами, испанцами, бразильцами я проводил больше времени, но с русскими ребятами тоже нормально общался — Макеевым, Комбаровыми, Дзюбой, Ребровым. Иностранцы тоже были классные: Макгиди, Хурадо, Ари, Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Нико Пареха, Лукас Барриос, Тино Коста — могу всю команду перечислить.

— Слышал, что случилось с Промесом?
— В общих чертах. Не знаю подробностей дела, но знаю, что у Квинси возникли тяжёлые проблемы. Что с ним сейчас — не в курсе, не владею информацией, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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