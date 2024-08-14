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Пятибратов прокомментировал своё назначение в «Факел»

Пятибратов прокомментировал своё назначение в «Факел»
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Новый главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своём назначении. Накануне клуб объявил об увольнении Игоря Черевченко и назначении на вакантное место Пятибратова.

«С «Факелом» и Воронежем у меня связаны только добрые воспоминания – я не раз об этом говорил ранее. Рад возвращению в родной для меня клуб, это большая ответственность. Готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Уверен, у нас есть потенциал для роста. Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. И, конечно, ожидаю встречи с нашими горячими болельщиками – вместе с ними мы сможем преодолеть любые трудности», — приводит слова Дмитрия Пятибратова пресс-служба воронежцев.

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