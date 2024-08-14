«Зенит» предложит «Спартаку» € 10-12 млн за Соболева — источник

Санкт-петербургский «Зенит» не отказывается от идеи подписания нападающего «Спартака» Александра Соболева. В ближайшее время сине-бело-голубые сделают красно-белым новое предложение по форварду в размере € 10-12 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака» из-за демонстративного желания перейти в «Зенит» (версия СМИ). Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.