Аргентинский экс-игрок «Спартака» Инсаурральде поделился воспоминаниями о России и Москве

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде поделился воспоминаниями о России и Москве. Также он рассказал, что ему нравилось в столице РФ.

— Какие у тебя сохранились воспоминания о России, «Спартаке»?

— Только наилучшие. «Спартак» — великий клуб, большая команда. Я провёл в России прекрасные годы и могу сказать только слова благодарности в адрес всех, кто меня окружал. С первого до последнего дня в «Спартаке» я отдавался работе на 100% и чувствовал себя очень хорошо. Но я мог дать команде ещё больше. У меня оставался год контракта с клубом, и я хотел его отработать. Решение уйти в 2015 году — моя ошибка и боль.

— Что тебе нравилось в России, а что — нет?

— Мне всё нравилось — Москва как город и район, где мы жили. Моей семье было очень комфортно в посёлке Росинка. И в клубе ко мне всегда относились с уважением. В профессиональном, спортивном отношении всё было на высоком уровне. Сложно было в какой-то момент выпасть из основного состава, но это спорт, ничего страшного. Я всегда буду желать «Спартаку» только лучшего, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.