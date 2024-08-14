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Гладилин: «Спартаку» не будет тяжело с «Крыльями» — самарцам не особо интересен Кубок

Гладилин: «Спартаку» не будет тяжело с «Крыльями» — самарцам не особо интересен Кубок
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что «Спартаку» будет тяжело в Самаре в игре с «Крыльями Советов», ведь это кубковый матч. Может быть, самарцам не особо интересен Кубок России. Всё зависит от психологии футболистов, и какая цель стоит на этот турнир и на предстоящий матч», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 14 августа. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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