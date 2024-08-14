Гладилин: «Спартаку» не будет тяжело с «Крыльями» — самарцам не особо интересен Кубок

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Я не думаю, что «Спартаку» будет тяжело в Самаре в игре с «Крыльями Советов», ведь это кубковый матч. Может быть, самарцам не особо интересен Кубок России. Всё зависит от психологии футболистов, и какая цель стоит на этот турнир и на предстоящий матч», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 14 августа. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.