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Первый тренер Чалова: жалко, ПАОК вылетел из ЛЧ. Будем следить за Федей в Лиге Европы

Первый тренер Чалова: жалко, ПАОК вылетел из ЛЧ. Будем следить за Федей в Лиге Европы
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Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о вылете греческой команды из квалификации Лиги чемпионов.

«Случайность, что в дебютном матче Чалова за ПАОК команда вылетела из Лиги чемпионов. Чалов в прошедшем матче вышел на замену, а в такой игре сложно выходить по ходу игры. Конечно, жалко, что ПАОК вылетел, потому что хотелось посмотреть, как Федя показывал бы себя дальше в этом турнире. Но теперь будем смотреть и следить за Чаловым в чемпионате Греции и Лиге Европы. Чем больше Федя будет играть, тем нам лучше. Хочется, чтобы он выступал с первых минут, но в ПАОКе тоже есть конкуренция — он знал, на что идёт», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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