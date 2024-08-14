Писарский уйдёт из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды — источник

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский продолжит карьеру в «Сочи». Футболист подпишет с южным клубом арендное соглашение, информирует телеграм-канал «Топи за Крылья!»

Согласно сведениям источника, Писарский сам принял решение уйти в аренду. При этом вариант перехода в клуб из Первой лиги его не смутил, так как в «Сочи» зарплаты максимально приближены к РПЛ. Будет ли в арендном соглашении Владимира с «Сочи» опция полноценного выкупа — неизвестно.

Напомним, Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.