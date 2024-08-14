Гришин: ЦСКА в кубковом матче с «Пари НН» должен реабилитироваться перед болельщиками

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между армейцами и «Пари НН».

«Уже в среду у ЦСКА будет матч с «Пари НН». Я думаю, что у армейцев будут там моменты и голы. А также ЦСКА в предстоящем матче должен реабилитироваться перед своими болельщиками, потому что в игре с «Оренбургом» армейцы неплохо реализовали свои моменты и забили пять голов. Через такие матчи, как с «Оренбургом» и «Пари НН», ЦСКА нужно искать свою игру в атаке, налаживать связи и наигрывать комбинации. Уже потом переходить на более сильные команды и там пробовать заготовки. Поэтому в матче с «Пари НН» ЦСКА нужно забить много, чтобы в играх с «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком» было ясно, как вести игру в атаке.

Можно сказать, что для ЦСКА не очень удачный календарь, хотя это отговорки для слабых. Но из пяти матчей четыре встречи сыграть на выезде, причём в Ростове и дважды в Краснодаре, это сил не прибавляет. Однако если календарь сделан, то, значит, нужно играть по нему и не жаловаться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.