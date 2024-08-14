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Гришин: ЦСКА в кубковом матче с «Пари НН» должен реабилитироваться перед болельщиками

Гришин: ЦСКА в кубковом матче с «Пари НН» должен реабилитироваться перед болельщиками
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между армейцами и «Пари НН».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже в среду у ЦСКА будет матч с «Пари НН». Я думаю, что у армейцев будут там моменты и голы. А также ЦСКА в предстоящем матче должен реабилитироваться перед своими болельщиками, потому что в игре с «Оренбургом» армейцы неплохо реализовали свои моменты и забили пять голов. Через такие матчи, как с «Оренбургом» и «Пари НН», ЦСКА нужно искать свою игру в атаке, налаживать связи и наигрывать комбинации. Уже потом переходить на более сильные команды и там пробовать заготовки. Поэтому в матче с «Пари НН» ЦСКА нужно забить много, чтобы в играх с «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком» было ясно, как вести игру в атаке.

Можно сказать, что для ЦСКА не очень удачный календарь, хотя это отговорки для слабых. Но из пяти матчей четыре встречи сыграть на выезде, причём в Ростове и дважды в Краснодаре, это сил не прибавляет. Однако если календарь сделан, то, значит, нужно играть по нему и не жаловаться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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