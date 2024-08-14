Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде назвал самых опасных нападающих РПЛ середины 2010-х

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде рассказал, кого считает самыми опасными нападающими Российской Премьер-Лиги середины 2010-х годов. Он выделил экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусу, бывшего бомбардира «Динамо» Кевина Кураньи и двух нападающих из «Зенита» — Халка и Соломона Рондона.

— Назовёшь трёх самых опасных нападающих, которым противостоял в РПЛ?

— Назову даже больше! В ЦСКА играл очень шустрый нигериец. Имя вылетело из головы.

— Муса?

— Муса! С ним было очень сложно: маленький, быстрый. В «Динамо» классно играл Кевин Кураньи. В «Зените» — Халк и Рондон. В те годы в чемпионате России было множество больших мастеров, и не только среди нападающих, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.