«Крылья Советов» показали специальную форму, разработанную к матчам Кубка России

Самарские «Крылья Советов» продемонстрировали специальную форму, разработанную к матчам Фонбет Кубка России.

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

«В новом комплекте формы — соединение природного, культурного и исторического наследия Самарской области. В основе — паттерн редкого цветка пиона тонколистного, который более 50 лет не произрастал на территории Самарской области и был занесён в Красную книгу. Усилиями сотрудников Ботанического сада Самарского университета растение удалось возродить. На форме отражён год создания клуба — дань истории и традициям самарского клуба. Бело-зелёная и зелёно-бело-синяя линии с воротником образуют силуэт монумента Славы», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», опубликованном в телеграм-канале.