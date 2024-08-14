Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александра Соболева заблокировали на Twitch после того, как его сын оскорбил «Зенит»

Александра Соболева заблокировали на Twitch после того, как его сын оскорбил «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева забанили на стриминговой платформе Twitch за нарушение правил хостинга. Это случилось из-за того, что его сын во время прямой трансляции назвал «бомжами» санкт-петербургский «Зенит», информирует Mash.

Так, на последнем стриме Соболев вместе с одноклубниками (Романом Зобниным, Антоном Зиньковским, Михаилом Игнатовым и Павлом Масловым) играл в Dota 2. Когда футболистам надоело играть, Соболев запустил другую игру и уступил место за компьютером своему сыну. Без присмотра отца мальчик в прямом эфире назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». После этого канал Соболева заблокировали.

Согласно регламенту Twitch, бан можно получить в том числе за оскорбление кастовой принадлежности человека. Вероятно, модераторы площадки посчитали, что сын футболиста унизил людей без определённого места жительства. Кроме того, на Twitch запрещено вести стримы людям младше 18 лет.

Материалы по теме
«Зенит» предложит «Спартаку» € 10-12 млн за Соболева — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android