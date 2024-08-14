Александра Соболева заблокировали на Twitch после того, как его сын оскорбил «Зенит»

Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева забанили на стриминговой платформе Twitch за нарушение правил хостинга. Это случилось из-за того, что его сын во время прямой трансляции назвал «бомжами» санкт-петербургский «Зенит», информирует Mash.

Так, на последнем стриме Соболев вместе с одноклубниками (Романом Зобниным, Антоном Зиньковским, Михаилом Игнатовым и Павлом Масловым) играл в Dota 2. Когда футболистам надоело играть, Соболев запустил другую игру и уступил место за компьютером своему сыну. Без присмотра отца мальчик в прямом эфире назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». После этого канал Соболева заблокировали.

Согласно регламенту Twitch, бан можно получить в том числе за оскорбление кастовой принадлежности человека. Вероятно, модераторы площадки посчитали, что сын футболиста унизил людей без определённого места жительства. Кроме того, на Twitch запрещено вести стримы людям младше 18 лет.