Тарханов: Сергеев точно не был бы лишним в ЦСКА — по стилю он похож на Чалова

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о перспективе форварда «Зенита» Ивана Сергеева перейти в московский ПФК ЦСКА. По мнению Тарханова, Сергеев похож по стилю игры на ушедшего из ЦСКА Фёдора Чалова.

«Сложно сказать, сможет ли Иван Сергеев помочь ЦСКА. Он неплохой футболист, но неизвестно, как он впишется в командную игру и как будет себя проявлять. Потому что Сергеев в «Зените» сейчас получает не так много игрового времени, так как его очень редко выпускают.

По футбольному стилю он похож на Чалова и является бомбардиром, который постоянно находится на передней линии. Поэтому Иван точно не был бы лишним в ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.