Тарханов: у Чалова есть шанс проявить себя в Лиге Европы

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о вылете греческого ПАОКа с россиянином Фёдором Чаловым в составе из квалификации Лиги чемпионов.

«Чалов в матче квалификации Лиги чемпионов вышел на замену, поэтому в прошедшей игре у него было мало времени. Но, если его выпускают, значит, на него надеются. Если бы ПАОК поехал играть с «Барселоной» в Лиге чемпионов, то можно было бы мечтать об этом. Но ПАОК — команда, которая играет в квалификации, где сыграла неудачно и вылетела.

Однако теперь ПАОК может попасть в Лигу Европы, которая является сильным турниром, где у Чалова есть шанс проявить себя», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.