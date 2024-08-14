Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсаурральде: «Спартак» поспешил с увольнением Эмери. С ним мы боролись бы за титулы

Инсаурральде: «Спартак» поспешил с увольнением Эмери. С ним мы боролись бы за титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде считает, что руководство красно-белых поторопилось с увольнением испанского тренера Унаи Эмери.

— Почему Унаи не добился успеха в России?
— Я думаю, клуб поторопился с увольнением Эмери. Четыре-пять месяцев — слишком маленький срок для тренера, чтобы создать сильную команду. Унаи — человек с крутой спортивной траекторией и впечатляющим послужным списком. Один из самых классных специалистов в моей карьере. Наверное, в «Спартаке» от него ждали большего. Но мне кажется, ему нужно было дать больше времени. «Спартаку» ещё не хватало функциональности как команде. В клубе было собрано множество иностранцев, и они точно так же нуждались в адаптации, как и тренер. Уверен, если бы Эмери дали год-полтора, мы бы увидели совсем другой «Спартак».

— Способный бороться за золото?
— Да, безусловно. С Унаи мы точно боролись бы за титул в России. Временами мы уже показывали хороший футбол — против «Бенфики», против «Барселоны» в гостях, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Эксклюзив
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android