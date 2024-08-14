Мостовой: может, ПАОК не прошёл дальше в ЛЧ, потому что поздно выпустили Чалова

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о вылете ПАОКа из квалификации Лиги чемпионов.

«Конечно же, Чалову не стоит расстраиваться из-за вылета из Лиги чемпионов. Ясно, что команда расстроится, потому что одно дело — Лига чемпионов, а другое — Лига Европы. Тем более в финансовом вопросе, ведь таким командам всегда важны деньги. Уже хорошо, что Федю выпустили на поле. Может быть, ПАОК не прошёл дальше, потому что поздно выпустили Чалова. Я понимаю, что после выхода Феди ПАОК пропустил два гола, а получается те, кто играл с первых минут, пропустили четыре мяча.

В Лиге Европы очень много сильных команд. Как мы видим, много клубов из квалификации Лиги чемпионов попадают в Лигу Европы. Оба турнира очень сильные, потому что дальше по правилам команды будут выпадать. Впереди очень долгий путь у многих команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.