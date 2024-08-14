Даниэле Орсато передумал работать в ЭСК РФС — La Gazzetta dello Sport

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато передумал работать в Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, сначала Орсато ответил согласием на предложение поработать в РФС. Такое решение он принял в том числе из-за дружбы с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Но спустя несколько часов итальянец вновь вышел на связь и отказался от работы в России.

Напомним, Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Орсато обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.