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Булыкин: участие Чалова в Лиге Европы дорогого стоит — Россия не играет в таких турнирах

Булыкин: участие Чалова в Лиге Европы дорогого стоит — Россия не играет в таких турнирах
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о вылете ПАОКа, в составе которого выступает Фёдор Чалов, из квалификации Лиги чемпионов. Теперь экс-нападающий ЦСКА сыграет за греческую команду в Лиге Европы.

«У Чалова и ПАОКа не получилось с Лигой чемпионов, но не у всех получается с ней. Однако есть ещё Лига Европы, где можно поучаствовать в международных матчах. Конечно, когда переходишь в другой клуб, не всё может идти по маслу, поэтому нужно прилагать усилия и не отчаиваться. Поэтому удачи Чалову и ПАОКу в Лиге Европы. Ведь это тоже международный турнир, и поиграть в нём дорогого стоит, ведь Россия не участвует в таких турнирах. Поэтому у Чалова есть шанс показать себя и посмотреть себя на другом уровне. Я думаю, переход Феди в другой клуб заставит его лучше подготовить себя к новому вызову», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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