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Инсаурральде: конфликтов между игроками в «Спартаке» не было, а разногласия — бывали

Инсаурральде: конфликтов между игроками в «Спартаке» не было, а разногласия — бывали
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Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде рассказал, были ли разногласия между российскими и иностранными футболистами в стане красно-белых.

— Между россиянами и иностранцами «Спартака» бывала напряжённость?
— Конфликтов не было. Разные точки зрения по тем или иным вопросам — это нормально. Кто-то думает так, кто-то — иначе. Когда 26-30 человек изо дня в день находятся вместе, какие-то разногласия неизбежны. Но команда всегда должна оставаться превыше всего. Я так считал и считаю на протяжении всей карьеры. Мне кажется, в «Спартаке» все футболисты добросовестно выполняли свою работу и желали клубу только добра, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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