«Реал» — «Аталанта»: во сколько начнётся Суперкубок УЕФА, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. Матч за Суперкубок УЕФА в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реала» и «Аталанты».

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.