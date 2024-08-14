Иван Таранов: ЦСКА в матче с «Пари НН» нужно выходить и выигрывать

Бывший российский футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Пари НН».

«Я бы не сказал, что ЦСКА в матче с «Пари НН» должен реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Краснодара». Потому что «быкам» в прошедшей игре повезло чуть больше. ЦСКА — клуб с великой историей, который ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Поэтому в каждой игре клуб настраивается только на победу. ЦСКА в предстоящем матче нужно выходить и выигрывать, имея некое преимущество», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится сегодня, 14 августа.