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Иван Таранов: ЦСКА в матче с «Пари НН» нужно выходить и выигрывать

Иван Таранов: ЦСКА в матче с «Пари НН» нужно выходить и выигрывать
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Бывший российский футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Пари НН».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы не сказал, что ЦСКА в матче с «Пари НН» должен реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Краснодара». Потому что «быкам» в прошедшей игре повезло чуть больше. ЦСКА — клуб с великой историей, который ставит перед собой самые высокие цели и задачи. Поэтому в каждой игре клуб настраивается только на победу. ЦСКА в предстоящем матче нужно выходить и выигрывать, имея некое преимущество», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится сегодня, 14 августа.

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