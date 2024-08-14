Таранов: у Сергеева в ЦСКА будет стимул повести за собой команду — он привык выигрывать

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о перспективе форварда «Зенита» Ивана Сергеева перейти в московский ПФК ЦСКА.

«Сергеев — это будет очень хорошее приобретение для ЦСКА. Плюс для самого Ивана такой переход будет хорошей возможностью играть в хорошем клубе, проявлять себя и попадать в сборную России.

Может ли принести Сергеев чемпионский дух в ЦСКА? Результат делают люди, а в «Зените» собрался хороший подбор футболистов, который не может не сказаться положительно на любом из переходов. Конечно, в «Зените» футболисты привыкли выигрывать и есть мотивация. Поэтому в новом клубе будет стимул повести за собой команду», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.