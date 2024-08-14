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Инсаурральде: при Федуне «Спартак» ни в чём не нуждался — только слова благодарности ему

Инсаурральде: при Федуне «Спартак» ни в чём не нуждался — только слова благодарности ему
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Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде поделился воспоминаниями о бывшем президенте красно-белых Леониде Федуне.

— Каким запомнился Федун?
— Он нередко общался с нами и заботился о команде. Благодаря Федуну «Спартак» ни в чём не нуждался. Наоборот, у нас было всё, чтобы бороться за награды. Когда меня спрашивали в Аргентине или других странах Латинской Америки о «Спартаке», я всегда говорил, что это большой клуб. Только слова благодарности Федуну за всё, что он делал для «Спартака». Мне было приятно провести столько лет в этой команде. Это был важный этап в моей карьере, — сказал Хуан Мануэль Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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