«Зенит» поздравил Александра Медведева с днём рождения

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравления с днём рождения председателю правления санкт-петербургского клуба Александру Медведеву.

«Зенит» поздравляет Александра Медведева с днём рождения! 14 августа отмечает день рождения председатель правления сине-бело-голубых.

Дорогой Александр Иванович! Мы от всей души поздравляем Вас и благодарим за непреходящие азарт и любовь, с которыми Вы руководите сине-бело-голубыми, и талант в нужный момент найти самые точные слова поддержки и мотивации. Будьте здоровы и счастливы, мы уверены — вместе нас ждёт ещё множество покорённых вершин! С праздником!» — написано в сообщении.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.