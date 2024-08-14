Инсаурральде: мне было больно уходить из «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о своём уходе из стана красно-белых. Аргентинец признался, что ему было больно покидать «Спартак».

— При Якине я вернулся в «Спартак», прошёл предсезонку и стал играть последнего защитника. В последний год всё складывалось для меня очень хорошо. У меня было желание отработать контракт до конца, но сделать это не удалось. Мне было больно уходить из «Спартака».

— Почему же ушёл?

— Как я понял, «Спартак» на меня больше не рассчитывал. Когда поступило предложение из Мексики, я его принял. Хотя, повторюсь, очень хотел задержаться в «Спартаке» ещё хотя бы на год, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.