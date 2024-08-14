Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсаурральде: мне было больно уходить из «Спартака»

Инсаурральде: мне было больно уходить из «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о своём уходе из стана красно-белых. Аргентинец признался, что ему было больно покидать «Спартак».

— При Якине я вернулся в «Спартак», прошёл предсезонку и стал играть последнего защитника. В последний год всё складывалось для меня очень хорошо. У меня было желание отработать контракт до конца, но сделать это не удалось. Мне было больно уходить из «Спартака».

— Почему же ушёл?
— Как я понял, «Спартак» на меня больше не рассчитывал. Когда поступило предложение из Мексики, я его принял. Хотя, повторюсь, очень хотел задержаться в «Спартаке» ещё хотя бы на год, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Эксклюзив
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android