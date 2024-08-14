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Русский футболист в США Ведерников рассказал, к чему надо быть готовым Миранчуку в МЛС

Русский футболист в США Ведерников рассказал, к чему надо быть готовым Миранчуку в МЛС
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Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который ныне учится и играет за университетскую команду в США, рассказал, к чему нужно быть готовым Алексею Миранчуку в американской лиге. Напомним, этим летом Миранчук присоединился к «Атланте Юнайтед».

«Могу сказать, что в Америке надо быть готовым к конкуренции, которая всегда есть в спорте, но здесь чувствуется особенно остро и проявляется особенно ярко. На этом всё и построено. Миранчук переходит в МЛС из серии А. Итальянский чемпионат это солидный уровень, поэтому, возможно, в чём-то ему будет попроще.

В МЛС забивается очень много голов, в почёте атакующий футбол, матчи бывают непредсказуемыми. Иногда можно увидеть грубые ошибки, которые не встретишь в ведущих европейских чемпионатах, особенно в обороне. Но в любом случае Алексею надо настраиваться на кропотливую работу и готовиться к тому, что просто не будет. Конкуренция будет серьёзной», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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