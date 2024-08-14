Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» согласовал контракт с голкипером «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили

«Ливерпуль» согласовал контракт с голкипером «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером «Валенсии» Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между «Валенсией» и «Ливерпулем» по переходу Георгия продолжаются, соглашения между сторонами пока нет. Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы могут заплатить за Мамардашвили около € 30 млн. На Евро-2024 Георгий Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Мамардашвили в € 45 млн.

Материалы по теме
Мамардашвили открыт к переходу в «Ливерпуль» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android