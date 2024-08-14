Восстановление игрока «Родины» Калмыкова от черепно-мозговой травмы займёт до трёх месяцев

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, сколько времени займёт восстановление нападающего Амура Калмыкова, увезённого на скорой помощи после столкновения с голкипером «Чайки» Михаилом Штепой в матче 5-го тура Первой лиги (2:2). В результате данного инцидента форвард получил черепно-мозговую травму.

«Калмыкова перевели в отделение нейрохирургии в Ростове. Будет лечиться там. Сроки восстановления — предположительно, от двух до трёх месяцев. Амур чувствует себя нормально, но любое повреждение мозга — это серьёзно, к нему надо отнестись соответствующе. Врач команды всё время был с ним, только совсем недавно вернулся в Москву. Теперь будут заниматься нейрохирурги», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.