Таранов: после вылета ПАОКа из ЛЧ Чалову надо сделать правильные выводы

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о вылете ПАОКа из квалификации Лиги чемпионов.

«Как это Чалову не надо расстраиваться из-за вылета из Лиги чемпионов? А как иначе? Без эмоций в футбол не играют. Это нормально, когда человек расстраивается, особенно после вылета из самого престижного турнира Европы. Ведь это хорошо для личного роста человека. Единственное, что не надо очень сильно расстраиваться, нужно сделать правильные выводы и двигаться вперёд.

Изначально я говорил, что главным плюсом для Чалова в ПАОКе будет — это еврокубки. Поэтому нужно концентрироваться на Лиге Европы и постараться себя проявить там как можно лучше», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.