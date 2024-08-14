Воспитанник «Зенита» в США Ведерников: Миранчук сделал грамотный ход, перейдя в МЛС

Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который ныне учится и играет за университетскую команду в США, оценил переход Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед».

«Сложно назвать одно отличие футбола в Америке. Всё начинается с другого менталитета, культуры, а заканчивается регламентом лиги. Например, последняя команда в МЛС не вылетает в лигу ниже. А из других лиг команды не могут подняться в МЛС. Также в студенческой лиге — команды второго дивизиона никогда не переходят в первый или третий. С переходом звёзд в МЛС футбол начал развиваться — появился Месси, в 2026 году здесь пройдёт чемпионат мира. Это тоже будет импульс для дальнейшего роста и привлечёт внимание новой аудитории.

Недавно мне довелось пообщаться с американцем в возрасте, который был всю жизнь в спорте. Он мне пытался объяснить, почему американцы не так сильно любят футбол. Основной тезис заключался, что люди не любят, когда футболисты симулируют на поле. Это тут не приветствуется. Я долго с ним спорил, что это часть футбола, хитрости. С VAR вообще этого меньше стало. Но всё равно футбол в Америке пока на третьем месте.

В Европе и России же футбол — спорт номер один. Отсюда другие деньги и мотивация. Стандартный игрок МЛС получает $ 100 тыс. в год, а это сравнимо с первой зарплатой программиста в США. Только звёзды получают зарплаты выше. Соглашусь, что в МЛС переходят на закате карьеры. Штаты для многих — мечта. Они сами создают себе рекламу, что это лучшее место. Большое внимание уделяют маркетингу. Это ключевой момент.

Но Миранчук сделал грамотный и интересный ход, учитывая, что в «Аталанте» не получилось укрепиться. Возможно, можно было бы подождать, но МЛС — это хороший вариант для него», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.