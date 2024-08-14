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Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов

Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов
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Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде раскрыл причины популярности РПЛ среди южноамериканских футболистов.

— Чем ты объяснишь популярность РПЛ среди южноамериканцев? Деньги?
— Не только. Россия открывает хорошие возможности для выхода на европейский рынок. В 2012-2013 годах это был реально сильный и очень конкурентоспособный чемпионат, который стоял сразу за «большой пятёркой». Я расценивал переезд в РПЛ как большой шаг вперёд в карьере. И потом, когда у меня наводили справки о вашем чемпионате, я советовал ребятам без сомнений соглашаться на предложения из России. И дело тут не только в экономическом, но и в спортивном аспекте. РПЛ была отличным трамплином для прыжка в топ-5 лиг Европы.

— 10 лет назад в России платили намного больше, чем в Аргентине?
— И 10 лет назад, и сегодня, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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