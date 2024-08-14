«Реал» — «Аталанта»: статистика личных встреч участников Суперкубка УЕФА

Сегодня, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных противостояний «Реала» и «Аталанты»:

Всего матчей: 2

Побед «Реала»: 2

Побед «Аталанты»: 0

Ничьих: 0

Разница голов — 4:1 в пользу «Реала»

Матч за Суперкубок УЕФА в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реала» и «Аталанты».

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.