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Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Реал — Аталанта: статистика личных встреч финалистов Суперкубка УЕФА 2024, история противостояний

«Реал» — «Аталанта»: статистика личных встреч участников Суперкубка УЕФА
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Сегодня, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных противостояний «Реала» и «Аталанты»:

  • Всего матчей: 2
  • Побед «Реала»: 2
  • Побед «Аталанты»: 0
  • Ничьих: 0
  • Разница голов — 4:1 в пользу «Реала»

Матч за Суперкубок УЕФА в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реала» и «Аталанты».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.

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