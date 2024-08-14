Кухарчук: Клотет требовал приезжать на завтрак в 8 утра под роспись

Полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук вспомнил, какие необычные требования были у испанского тренера Жозепа Клотета в московском «Торпедо».

«У нас были обязательные завтраки в «Лужниках». Он требовал, чтобы все приезжали с 8 до 8:30 утра под роспись. То есть ты реально должен был расписаться, что явился на завтрак. Я живу на Дмитровском шоссе рядом с Химками. Мне ехать ранним утром до «Лужников» полтора часа, потому что вся Москва спешит на работу. Я могу покушать дома, но ради этого мне нужно вставать в 6 утра — быстро в душ, зубы почистил, в машину прыгнул и по пробкам погнал скушать яишку, кашку и расписаться в тетрадке», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».