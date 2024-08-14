Евгений Макеев рассказал о негативном впечатлении от Второй лиги

Российский футболист Евгений Макеев, ныне выступающий за медиаклуб «Родина Медиа», поделился воспоминаниями об игре во Второй лиге.

«Единственное негативное впечатление, я помню, нам приходилось ездить на сборы в Кисловодск. И мы ездили на автобусе через Москву. Сначала нужно было доехать до Москвы, ребята постарше скидывали вещи… От Череповца до Москвы ехать шесть-семь часов на автобусе, и потом уже с Москвы мы ехали в Кисловодск. Около двух суток, очень много.

И на обратном пути президенту клуба подарили кавказских овчарок, двух щенков. Он решил отправить их с нами. Одна из этих собак всё время ходила и гадила сзади. Я понял, что пора сваливать, и уехал в «Спартак», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».