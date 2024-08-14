«Каждый день Ромащенко хотел отправить меня домой». Макеев — о просмотре в «Спартаке»

Российский футболист Евгений Макеев, ныне выступающий за медиаклуб «Родина Медиа», вспомнил о своём просмотре в московском «Спартаке». За красно-белых Макеев выступал с 2007 по 2017 год.

«У меня была неплохая статистика для Второй лиги. Агент предложил попробовать съездить на просмотр в дубль «Спартака». Приехал в «Спартак» на просмотр, там был тренер Мирослав Ромащенко. В 17 лет. Так как мы играли по мужикам, а тут дубль, я думал, что, скорее всего, уровень такой же. Но на самом деле уровень дубля «Спартака» был на голову выше. Каждый день Мирослав Ромащенко хотел отправить меня домой в Череповец.

Был недоволен мной. Чувствовал ли я, что слабее? Первые полгода, да», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».