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Русский футболист в США Ведерников рассказал, как складывается его карьера

Русский футболист в США Ведерников рассказал, как складывается его карьера
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Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который ныне учится и играет за университетскую команду в США, рассказал, как складывается его американская история карьеры.

«Моя карьера складывается неплохо, развиваюсь. Этим летом я был привлечён к тренировкам футбольного клуба Switchbacks, выступающего в USL Championship. Удалось заявить о себе. Тренеры дали понять, что заинтересованы во мне и будут следить за моим последним сезоном за университет. Варианты развития есть после учёбы.

Конечно, тяжело совмещать учёбу и футбол. Особенно в реалиях, когда ты студент и скоро будет по две игры в неделю. Сильно выматываешься физически и эмоционально. Учёбе приходится уделять меньше внимания. Весной больше прикладываю сил к учёбе, когда сезон товарищеских игр», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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