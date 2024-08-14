Экс-тренер Сергеева: если Иван готов играть по 10-15 минут в «Зените», его право

Российский специалист Игорь Колыванов высказался о положении своего экс-подопечного Ивана Сергеева в «Зените». Напомним, Колыванов тренировал Сергеева в «Торпедо».

«Сергеев играет очень редко. Неоднозначная ситуация. С одной стороны, он хороший игрок, но в 29 хочется играть. В «Зените» конкуренцию он проигрывает, а раньше играл и забивал больше. Если нападающий не играет, определённые навыки пропадают. Может, в Санкт-Петербурге Ивана всё устраивает. Но мне бы хотелось, чтобы он играл, он забивной, есть талант. Но периодически нужно что-то менять. Если он готов играть по 10-15 минут, это его право. Сергеев помог бы ЦСКА, например.

Симпатизирую Сергееву, он всё-таки начинал у меня в «Торпедо». Желаю побольше играть!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.