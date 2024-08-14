«Не хотите играть, будем бегать». Макеев — о тренировках с Ромащенко

Бывший футболист «Спартака» и ряда других российских клубов Евгений Макеев поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Мирославом Ромащенко.

«Мы делали максималки, у нас один раз был сбор в Италии, мы были на турнире Виареджо, и там все команды, в принципе, были постарше, если так брать средний возраст. Мы как бы приехали дублем. Ну, дубль разбили, то есть, получается, какие-то ребята со школы ещё добавились, То есть у нас неполноценный дубль был, и приехали на турнир в Италию, и что-то сыграли первую игру вничью, а жили на горе. И он такой говорит: «Ну что, не хотите играть, будем бегать». И мы встали в 7 утра и побежали наверх в гору перед завтраком. Пока туда добежишь, вообще без спины. Возвращаешься вниз, завтракаешь, идёшь на первую тренировку, спишь, обедал, ну и всё, и на вторую», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».