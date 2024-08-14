Агент экс-игрока «Оренбурга» Обухова: Владимир отклонил предложения от команд не из Москвы

Сергей Пушкин, агент экс-игрока «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, что его клиент отклонил несколько предложений от команд не из Москвы.

«К сожалению, по поводу возможного продолжения карьеры Владимира Обухова в Медиалиге сказать ничего не могу. Это лучше у него самого спросить. А что касается вариантов в профессиональном футболе, то он хочет оставаться исключительно в Москве, потому что у него здесь семья. У нас был ряд предложений не из Москвы, он их отклонил. А в Москве на данный момент нет вариантов для работы», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

32-летний футболист выступал в составе «Оренбурга» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей. С 1 июля 2024 года Обухов находится без клуба. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. До «Оренбурга» Обухов также играл за «Кубань», «Тамбов», «Спартак-2» и другие российские команды.