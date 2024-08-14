«Отвозили рылом». Макеев — о первой тренировке с основой «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Макеев поделился воспоминаниями о первой тренировке с основной командой красно-белых. По его словам, опытные одноклубники деклассировали его на первых совместных занятиях.

«Иногда бывало такое, что ребята уезжали в сборную. И много ребят уезжало в сборную, и иногда из дубля потихоньку брали под основу тренироваться.

И я приехал на одну из первых тренировок для себя в основе и просто попал в квадрат к Титову, к Калиниченко, Моцарту…

В плане того, что я вообще их увидел — это круто. Меня там отвозили рылом. Ну, я там выходил так по праздникам. Ну, меня опять туда возили. Там они уже угорали, но давно видно было, что смеялись, типа: «Ладно, я зайду», такого плана», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».