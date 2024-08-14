Инсаурральде: не держу обиды на Карпина — желаю ему всего наилучшего в «Ростове» и сборной

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о своих взаимоотношениях с экс-тренером красно-белых Валерием Карпиным.

— Следишь сейчас за работой Карпина?

— Нет. А где он теперь?

— В сборной России и «Ростове».

— После ухода из «Спартака» я совсем немного слышал о нём. В любом случае желаю Карпину всего наилучшего. В конце концов, именно он привёл меня в «Спартак». Надеюсь, у него всё будет хорошо и в клубе, и в сборной.

— Не держишь обиды на него?

— Ни в коем случае. Тренеру часто приходится принимать непопулярные решения во благо команды. Естественно, что не всем футболистам они по нраву, но как игрок ты должен принимать их. Со своей стороны я старался всегда поддерживать себя в оптимальной форме. Это спорт, и я ни на кого не держу зла. Повторюсь: желаю Валерию только наилучшего, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.