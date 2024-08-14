Бывший легионер «Спартака»: титулы «Зенита» говорят о прекрасной работе клуба и команды

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о доминации «Зенита» в российском футболе в последние годы. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. По мнению аргентинца, это свидетельствует о хорошей работе клуба по всем направлениям.

— Шесть титулов подряд «Зенита» — это нормально?

— Такое преимущество над конкурентами говорит о прекрасной работе клуба и команды. Конечно, и деньги имеют значение. «Зенит» имеет возможность подписывать классных игроков, которые делают разницу на поле. Я прекрасно помню Сергея Семака. Он был блестящим футболистом — как видно, и тренером стал отличным, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.