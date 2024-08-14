Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший легионер «Спартака»: титулы «Зенита» говорят о прекрасной работе клуба и команды

Бывший легионер «Спартака»: титулы «Зенита» говорят о прекрасной работе клуба и команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о доминации «Зенита» в российском футболе в последние годы. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. По мнению аргентинца, это свидетельствует о хорошей работе клуба по всем направлениям.

— Шесть титулов подряд «Зенита» — это нормально?
— Такое преимущество над конкурентами говорит о прекрасной работе клуба и команды. Конечно, и деньги имеют значение. «Зенит» имеет возможность подписывать классных игроков, которые делают разницу на поле. Я прекрасно помню Сергея Семака. Он был блестящим футболистом — как видно, и тренером стал отличным, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Эксклюзив
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android