Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсаурральде предположил, почему «Спартак» не стал чемпионом при Эмери, Карпине или Якине

Инсаурральде предположил, почему «Спартак» не стал чемпионом при Эмери, Карпине или Якине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде предположил, почему не сумели завоевать чемпионский титул во времена тренерской работы Унаи Эмери, Мурата Якина и Валерия Карпина.

— Почему «Спартак» столько лет не может стать чемпионом?
— Когда я был в «Спартаке», ЦСКА и «Зенит» опережали нас и по финансовым, и по спортивным возможностям. У нас были индивидуальности, но именно коллективно конкуренты функционировали лучше нас.

В том «Спартаке» много талантов было. Макгиди — блестящий игрок и очень сильная личность. Хурадо, Рафа Кариока. Дзюба как раз тогда начал выходить на первые роли и забивать голы. Он тоже был хорош. Проблема в том, что при таком обилии сильных индивидуальностей нам не хватило духа, а может быть, ещё чего-то, чтобы стать классной командой и достичь своих целей. Постоянно чего-то не хватало. Чего не хватает «Спартаку» сейчас, мне сложно сказать, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Эксклюзив
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android