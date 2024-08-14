Инсаурральде: Барко принесёт ещё много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о новичке красно-белых и своём соотечественнике Эсекьеле Барко.

— Барко способен зажечь в РПЛ?

— Да-да, это большой игрок с огромным потенциалом. Он уже доказал это в «Ривере» и, надеюсь, продемонстрирует весь свой талант в России. Верю, что Эсекьель принесёт много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В новом сезоне 25-летний футболист сыграл четыре матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.