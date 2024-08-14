Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсаурральде: Барко принесёт ещё много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам

Инсаурральде: Барко принесёт ещё много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о новичке красно-белых и своём соотечественнике Эсекьеле Барко.

— Барко способен зажечь в РПЛ?
— Да-да, это большой игрок с огромным потенциалом. Он уже доказал это в «Ривере» и, надеюсь, продемонстрирует весь свой талант в России. Верю, что Эсекьель принесёт много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В новом сезоне 25-летний футболист сыграл четыре матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Эксклюзив
«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android