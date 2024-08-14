«Самые долгие теории в моей жизни». Макеев — о методах Карпина

Российский футболист Евгений Макеев, ныне выступающий за медиаклуб «Родина Медиа», вспомнил о тренерском подходе Валерия Карпина. За красно-белых Макеев выступал с 2007 по 2017 год.

«У Георгиевича всегда были самые долгие в моей жизни теории. То есть, если мы, например, проиграли игру, мы могли даже её не смотреть, а просто сидеть, разговаривать. То есть сидеть, разговаривать и обсуждать эту игру. Всегда нужно было прийти к какому-то выводу. Он это делал, я так понимаю, специально.

Метод был такой, условно, чтобы ты здесь не сидел столько времени, ты уж лучше иди на поле, докажи, нежели ты потом опять будешь сидеть и два часа вот это всё слушать», — сказал Макеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».