Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чистякова: Дмитрий хочет продлить контракт с «Зенитом»

Агент Чистякова: Дмитрий хочет продлить контракт с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

— Повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»?
— Повлиять может только его игра и готовность. Если Дмитрий будет готов и получать игровое время, то кто бы ни пришёл, нормально будет всё.

— Уже обсуждался вопрос продления контракта с «Зенитом»?
— Пока нет.

— Дмитрий хочет продлить контракт?
— Думаю, да, — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Напомним, минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». 30-летний футболист успел сыграть в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Чистяков: когда Гуарирапа пришёл в «Сочи», мягко говоря, пацаны над ним смеялись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android