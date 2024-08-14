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Бобёр: Сергеев понимает своё положение в «Зените». «Крылья» — беспроигрышный вариант

Бобёр: Сергеев понимает своё положение в «Зените». «Крылья» — беспроигрышный вариант
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Бывший российский футболист Антон Бобёр высказался о нападающем «Зенита» Иване Сергееве.

«Думаю, что Сергеев понимает своё положение в «Зените». Если амбициозный спортсмен видит, что играет мало и в ближайшем будущем никаких изменений не предвидится, то точно захочет сменить обстановку. То же самое и Иван Сергеев — у него может возникнуть желание сменить команду.

Сложно говорить за Ивана, думая о лучшем варианте для него. В «Крыльях» он будет как свой, коллектив и требования не сильно изменились. Самара будет беспроигрышным вариантом. Понятно, что ЦСКА и «Локомотив» — клубы амбициознее, — «Крылья» штормит. В каждом варианте есть свои плюсы, и только Иван может сам определить лучший для продолжения карьеры», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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