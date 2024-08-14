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Русский футболист в США Ведерников назвал свои цели на ближайшее время

Русский футболист в США Ведерников назвал свои цели на ближайшее время
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Воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников, который ныне учится и играет за университетскую команду в США, назвал свои цели на ближайшее время.

«Моя задача сейчас — закончить университет в следующем году. Дальше посмотрим, какие будут варианты по футболу и работе. Я учусь на аналитика данных.

Также я в большом предвкушении своего последнего сезона в институте с моей командой. У нас 20 новых игроков, так как многие закончили обучение в том году. Будет полностью новая команда! Мы ставим перед собой самые высокие цели.

Я бы хотел проявлять себя как можно больше, приносить пользу команде, чтобы меньше пропускали. Возможно, удастся забить, это было бы вообще здорово. Надеюсь получить и побольше индивидуальных наград», — сказал Ведерников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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