Зелимхан Бакаев: надеюсь, «Химки» сыграют с «Зенитом» свой лучший матч в истории

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги со своей бывшей командой — «Зенитом». Футболист выразил надежду, что именно в этом матче «Химки» сыграют свою лучшую игру в жизни.

— Следующий матч с «Зенитом». На что способны «Химки»?

— Я надеюсь, что мы сыграем лучшую свою игру в жизни. Надеюсь, мы заработаем очки. И нам нельзя думать о том, что можно терять очки. Тренер нам скажет, как остановить соперника. Расскажет, покажет. Конечно, реально отобрать очки у «Зенита». Нет ничего невозможного, — приводит слова Зелимхана Бакаева интернет-портал «РБ Спорт».

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 18 августа. Игра пройдёт на «Арене Химки». Стартовый свисток арбитра — в 15:00 мск.