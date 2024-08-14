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Зелимхан Бакаев: надеюсь, «Химки» сыграют с «Зенитом» свой лучший матч в истории

Зелимхан Бакаев: надеюсь, «Химки» сыграют с «Зенитом» свой лучший матч в истории
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги со своей бывшей командой — «Зенитом». Футболист выразил надежду, что именно в этом матче «Химки» сыграют свою лучшую игру в жизни.

— Следующий матч с «Зенитом». На что способны «Химки»?
— Я надеюсь, что мы сыграем лучшую свою игру в жизни. Надеюсь, мы заработаем очки. И нам нельзя думать о том, что можно терять очки. Тренер нам скажет, как остановить соперника. Расскажет, покажет. Конечно, реально отобрать очки у «Зенита». Нет ничего невозможного, — приводит слова Зелимхана Бакаева интернет-портал «РБ Спорт».

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 18 августа. Игра пройдёт на «Арене Химки». Стартовый свисток арбитра — в 15:00 мск.

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