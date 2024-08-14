Маслов: с «Зенитом» можно бороться, и матч с «Динамо» это показал

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов высказался о старте «Зенита» в новом сезоне и отметил, что с действующим чемпионом России можно бороться.

«Матч с «Динамо» показал, что, кроме «Зенита», у нас существуют команды неплохого уровня. И что не надо заранее отдавать чемпионство питерцам. Мне такое не нравится. Ясно, что «Зенит» — самая сильная и квалифицированная команда на сегодняшний день. Но сдаваться и говорить, что с «Зенитом» бороться нельзя — странно. Конечно, с ним можно бороться. И матч с «Динамо» это показал», — приводит слова Маслова Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.